Bahia aproveita pausa no futebol para terminar obras no CT

O Bahia aproveita a pausa no futebol até janeiro para terminar as obras no seu centro de treinamentos, o Fazendão, que vêm desde o início deste ano. A mais importante é a reforma do campo 2, que passará a ser o principal utilizado pelo elenco profissional.



O gramado anterior, que não recebia qualquer tipo de cuidado especial, já foi totalmente arrancado. No lugar foram instalados os sistemas de drenagem e de irrigação. O último passo será a instalação da grama, do tipo bermuda - a mesma utilizada em Pituaçu, no CT da Praia do Forte e outros palcos de treino da Copa.



A previsão era que a obra fosse entregue antes da reapresentação dos jogadores, marcada para o dia 4 de janeiro. Segundo o gerente de futebol Éder Ferrari, no entanto, a reforma vai atrasar. "Pelo período do ano, muitos fornecedores deram férias coletivas para os seus funcionários e tivemos dificuldade em conseguir os materiais. A ideia agora é entregar na segunda quinzena do mês", disse.



Após a reforma, o campo será a nova casa da equipe principal. O time sub-20, que até então treinava ali, vai se mudar para o campo 1, que possui estrutura de arquibancada, grades e placas de propaganda. Segundo Éder, é provável que o novo campo também seja cercado e ganhe estrutura de publicidade em breve.



O dirigente explicou que a reforma não foi possível de ser feita no campo 1, onde o time tradicionalmente se preparava, porque o gramado já havia sido trocado em obra terminada em janeiro deste ano. O local só receberá uma nova pintura nas arquibancadas, feita pelos próprios torcedores, em uma ação de marketing.



O próximo a ser reformado, porém de forma mais pontual, sem troca de gramado, será o campo 3, de dimensões menores e hoje utilizado pelas categorias menores da base.



Éder explica que as obras serão importantes, sobretudo, para conservar os garotos: "Por conta da qualidade muito ruim, sobretudo dos campos 2 e 3, a gente teve esse ano uma incidência muito grande de lesões, principalmente ligamentares. A ideia é melhorar esse trabalho".



Concentração



Outro desejo antigo do Tricolor deve ser colocado em prática já em 2016. O alojamento do elenco profissional no Fazendão passa por reformas e deve, esse sim, ser entregue na reapresentação.



A ideia do clube é levar a concentração antes dos jogos em casa para lá. Atualmente, o clube paga um hotel na praia de Busca Vida para que os jogadores se concentrem.



"Apenas alguns quartos tinham ar-condicionado, a TV não tinha canais por assinatura, e as camas eram embutidas, de alvenaria, algo bem antigo. Agora serão camas box de solteiro, três camas por quarto, e vamos colocar TV por assinatura em todos eles. Vamos também colocar um piso diferente, reformar os banheiros. Em suma, vamos deixar mais próximo possível de um hotel de qualidade", disse Éder.



O gerente já disse que, ao contrário do que se imagina, os atletas sinalizaram positivamente para a mudança na concentração. "Pelo contrário, eles gostam. Têm mais tranquilidade para ficarem à vontade, tem toda a área externa do clube, o contato com os funcionários, podem assistir aos treinos da base, que eles adoram... Pelo que a gente pesquisou com clubes com essa estrutura, os jogadores gostam", garantiu.



Segundo Éder, o custo total das obras, incluindo a instalação do novo gramado, ficou em torno de R$ 500 mil. A estrutura dos vestiários e da fisioterapia do clube também foi remodelada e está pronta. O próximo passo será a reforma do prédio da base, que receberá pintura e a construção de um novo vestiário.

