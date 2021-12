Bahia aprova mudanças no estatuto com quase unanimidade

Agora é oficial. Em assembleia realizada neste sábado, 17, na Arena Fonte Nova, já com participação dos novos sócios, o Bahia aprovou as cinco mudanças no estatuto do clube que foram colocadas em votação.

As cinco mudanças no estatuto são as seguintes: voto direto para presidente; mandato tampão para o primeiro cartola eleito pós-intervenção; redução da maioridade eleitoral (de 18 para 16 anos); redução do conselho de 300 para 100 nomes, além de eleição proporcional; e adoção da Lei da Ficha Limpa para os candidatos a presidente.

As mudanças já valerão para a eleição do dia 31 de agosto, na própria Arena Fonte Nova, que elegerá o novo presidente do clube, substituindo Marcelo Guimarães Filho, destituído do cargo.

Mais de 99% dos votos dos sócios, novos e antigos, se declararam a favor da mudança no estatuto. O "Sim" levou ao todo 3089, enquanto apenas seis sócios votaram 'não' contra a mudança. Outros 25 votos foram contabilizados como nulos.

A votação foi dividida na apuração entre os votos dos novos sócios, que se associaram após a queda da joia para R$ 10 por meio do programa Torcida do Bahia, e os sócios antigos do clube. Em ambos os grupos, a aprovação das mudanças foi maciça.

Entre os sócios antigos, foram 347 votos pelo sim, 8 nulos e apenas um não. Entre os sócios novos, foram 2742 votos pelo sim, 17 nulos, e 5 votos pelo não.

Liminar - A assembleia começou atrasada às 11h15, por conta de uma liminar da justiça emitida às 5 horas deste sábado, que suspendia a eleição. Após ser informado da decisão, o advogado interventor Carlos Rátis conseguiu embargar a liminar e garantiu a assembleia.

A nova eleição para a presidência do clube está programada para o próximo dia 31 de agosto, também um sábado. Até o momento, já se declararam como candidatos o empresário de jogadores e radialista Antonio Tillemont, além do engenheiro civil Rui Cordeiro.

Informações de bastidores indicam que o secretário para assuntos internacionais do governo da Bahia e ex-presidente do Bahia na década de 1970, Fernando Schmidt, também deve anunciar sua candidatura.

