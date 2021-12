Bahia aprimora parte física e técnica para duelo contra o Fortaleza

Um dia antes de embarcar à capital cearense, o Bahia deu sequência na tarde desta quarta-feira, 31, no CT Evaristo de Macedo, na preparação para enfrentar o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Os trabalhos foram direcionados para a parte física e técnica.

Inicialmente, o grupo do Esquadrão foi para a sala de musculação da Cidade Tricolor e depois no campo, onde realizou exercícios voltados para a parte de força. Na sequência, eles desceram para o gramado e, sob o comando de Dado Cavalcanti, participaram de uma atividade em campo reduzido.

Antes de encerrarem a etapa da preparação, o treinador do Bahia ainda aplicou um treinamento com foco nas finalizações com enfrentamento entre os setores de ataque contra defesa.

O plantel realiza o último treino em solo baiano nesta quinta-feira, 1º, pelo turno da manhã. Pela tarde, a delegação segue viagem para Fortaleza, onde enfrenta o Leão do Pici no sábado, 3, às 16h, na Arena Castelão, pela 7ª rodada do certame regional.

