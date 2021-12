Bahia aprimora jogadas ensaiadas para pegar o Flamengo

O Bahia finalizou na manhã desta sexta-feira, 2, no Fazendão, a preparação visando o duelo diante do Flamengo. A partida contra a equipe carioca ocorre neste domingo, 4, às 16h, na Fonte Nova, em Salvador, válida pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão.

O foco do dia foram treinamentos de bolas paradas, onde as faltas laterais e os escanteios foram aprimorados. Em seguida, o técnico Roger Machado aplicou um trabalho de transição rápida com a bola saindo dos goleiros. No final, os jogadores participaram de um treino recreativo.

Os desfalques na atividade foram os meias Elton e Guerra, que se recuperam de lesão. Além deles, Ernando, Iago e Rogério, continuam entregues ao departamento médico.

Na coletiva, o volante Flávio comentou sobre a partida deste domingo. "Tem que pressionar e não dar espaço para eles jogarem. Ter tranquilidade para mantar o jogo o mais rápido possível", disse.

Após o treino o grupo foi liberado e se reapresenta às 22h para iniciar a concentração. Neste sábado, 3, a equipe faz o último trabalho antes da partida.

