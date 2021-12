Bahia aprimora a parte física visando clássico de domingo

O elenco tricolor se reapresentou no Fazendão nesta terça-feira, 2, após o empate com o Bahia de Feira no último domingo, com um treino físico para os titulares e um coletivo para os atletas que atuaram menos de 45 minutos no Joia da Princesa.

Em campo, o técnico Jorginho comandou um duelo contra o time sub-17. Os profissionais entraram em campo com Omar, Madson (Railan, depois Pablo em seu lugar), Diego, Brinner e Jussandro; Feijão (Anderson Talisca), Toró, Jéferson e Ítalo Melo; Zé Roberto e Matheus (Thuram).

A equipe venceu os garotos por 5 a 1, com gols de Jéferson (duas vezes), Matheus, Thuram e Railan.

Souza, que ficou de fora do último jogo, fez um treino à parte com o preparador Eduardo Fontes, aprimorando a parte física. O zagueiro Demerson também se recupera de lesão e fez somente um treino leve na academia, ainda sentindo dores no joelho.

Além deles, Ryder também não foi a campo por ainda sentir um incômodo na coxa e fez tratamento médico no músculo durante a manhã e Ávine, com dores na panturrilha, fará um exame de imagem para detectar a gravidade da lesão.

Os jogadores retornam ao Fazendão nesta quarta-feira, visando definir o elenco para o clássico de domingo, na inauguração da Arena Fonte Nova.

