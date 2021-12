Bahia: apresentação de Cristóvão Borges é remédio anticrise

A apresentação do novo técnico Cristóvão Borges, na última segunda-feira, 20, no Fazendão, foi um claro sinal da presidência do clube na tentativa de desalojar a crise administrativa que ronda o Bahia, estourada desde a derrota por 7 a 3 para o Vitória, há duas semanas.

Desde o revés elástico para o maior rival, o presidente Marcelo Guimarães Filho articula "mudanças no departamento de futebol", conforme o cartola tem pontuado regularmente em entrevistas concedidas.

Para tanto, o nome de Cristóvão Borges parece talhado a cumprir o expediente de 'baixar a poeira' que sacode a gestão do mandatário tricolor- alvo de ação na Justiça; possível instalação de CPI na Assembleia Legislativa e um movimento com franco apoio do governo denominado de "Bahia da Torcida".

Além de um técnico promissor, com bons resultados conquistados no Vasco, na temporada passada - vice-campeão Brasileiro como treinador e campeão da Copa do Brasil, na função de auxiliar -, o novo comandante é também ex-jogador do Bahia, formado nas divisões de base do clube, em 1977. Cristóvão é soteropolitano e tem 53 anos.

"Tenho muita identificação, pois foi aqui que despontei para o futebol. Meu pai foi um dos grande incentivadores para que eu jogasse bola, mas infelizmente não deu tempo dele me ver jogando profissionalmente", recordou.

Ironicamente, quando Cristóvão foi revelado pelo tricolor, no bicampeonato baiano (1977-1978), o presidente do clube era Fernando Schmidt, hoje secretário de Relações Internacionais e opositor declarado de Marcelo Guimarães Filho - a quem já indicou, inclusive, a renúncia como saída para a crise.

"O Bahia antigamente era um clube grande, com uma torcida maravilhosa. Hoje continuamos com a mesma paixão do torcedor, mas precisamos voltar a vencer", comparou o novo contratado, ainda sem saber o terreno movediço que cerca sua chegada.

O último técnico baiano a treinar o Bahia foi o ex-jogador Charles, em 2006, na Série C. Cristóvão vem com um contrato longo, com término previsto para dezembro de 2014 (coincidindo com o fim deste mandato de Marcelo Filho).

"O intuito é que ele fique até o final. Com tempo para desenvolver um melhor trabalho", disse Anderson Barros, novo diretor de futebol do Bahia, apresentado na última sexta, em substituição a Paulo Angioni.

O primeiro compromisso do novo técnico contra o Criciúma, domingo, na estreia do Brasileiro, fora de casa. Boa hora para desenferrujar. Cristóvão está há oito meses sem treinar um clube de futebol, desde que foi demitido do Vasco.

Três perguntas pra Cristóvão Borges

Os últimos técnicos do Bahia, Renato Gaúcho e Falcão, saíram do clube reclamando que não receberam todo o salário acertado. Você conversou sobre isso com o presidente na hora da sua contração?

Não conversei nada sobre isso. Tenho total convicção no trabalho da diretoria e não acho que deva me preocupar come essas coisas. Minha preocupação agora é treinar o grupo e colocar um Bahia organizado no Brasileiro

Você viu o último Ba-Vi? O que achou do grupo? Quais são os jogadores que podem ser aproveitados no seu trabalho?

Vi o jogo sim e fiquei muito honrado com a dignidade dos atletas. Eles mostraram muito empenho, mesmo com várias situações adversas, e lutaram para conseguir o empate.

Você, que foi um jogador da base do clube, pretende dar espaço para jovens jogadores?

Queremos trabalhar com um grupo de atletas de qualidade, e isso inclui jogadores da base

