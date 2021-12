Bahia apresenta novo reforço

O Bahia apresentou o seu novo reforço, o meia Wangler, de 21 anos, na manhã deste sábado, 21. Ele vem por empréstimo do Grêmio, mas estava jogando no Caxias-RS e fica no tricolor até o fim do Campeonato Baiano de 2014.

Wangler está em Salvador desde a última quinta-feira, 19, realizou exames médicos, assinou contrato e fez seu primeiro treino físico na sexta-feira, 20.

O jogador iniciou sua carreira na base do Caxias e se destacou no campeonato gaúcho de 2012, quando ajudou o time a chegar na final. Wangler foi eleito revelação do campeonato e foi contratado pelo Grêmio, assinando contrato até 2016.

Em 2012, não teve muito espaço no time e disputou algumas partidas pelo time B do Grêmio e a Copa do Brasil sub-20. Já em 2013, foi emprestado para o Caxias, para ganhar experiência na disputa da Série C.

O atleta falou que espera estar à disposição da comissão técnica o mais rápido possível, já que vinha treinando e jogando. Seu último jogo foi no início de setembro contra o Mogi Mirim.

adblock ativo