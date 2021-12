Bahia apresenta nesta quinta duas apostas para a temporada

Nome de campeão mundial, sotaque do baixo-sul da Bahia. O novo contratado do tricolor, o atacante Thuram, de 21 anos, ao contrário do que a pronúncia sugere, não vem do frio dos alpes franceses, mas sim da calorosa cidade de Cairu, a 292 km de Salvador.

Thuram - seu verdadeiro nome é Rogério Conceição - deve ser apresentado nesta quinta-feira, às 9h30, no Fazendão. Assim como todo o grupo tricolor, que volta de férias após 30 dias de recesso, será submetido a exames médicos para se avaliar as suas condições clínicas.

De acordo com a assessoria do clube, o jogador terá contrato de um ano com o Esquadrão. Ele foi negociado sem custos de transação para o Bahia - em acordo de empréstimo envolvendo o Atlético-PR, dono dos direitos econômicos do atleta.

A negociação, primeira do Bahia para o setor ofensivo em 2013, foi 'apadrinhada' pelo técnico Jorginho, que diz "acompanhar a carreira de Thuram há muito tempo".

"Quando treinei o Atlético-PR, ano passado, ele já havia sido emprestado, mas sabia da sua condição e sempre tinha notícias suas. É um jogador de muita força e velocidade. Um jogador de bico de área, mas que vem para ser uma aposta", disse Jorginho, que ainda brincou:

"Não indico nada. Apenas sugiro. Se fosse indicar mesmo, ia falar para contratarem Messi, Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic... Thuram é uma aposta para o primeiro semestre. Se conseguir provar seu bom futebol, fica", ratificou, de forma jocosa, o treinador do Esquadrão.

Carreira - Thuram tem passagem por clubes de pouca expressão no cenário nacional. Apesar de pertencer ao Atlético-PR, nunca jogou sequer uma partida oficial pelo Furacão. Começou a carreira de forma tardia, aos 19 anos, e já atuou pelo Novo Hamburgo (do Rio Grande do Sul) e pela Chapecoense (de Santa Catarina), por sinal, seu último clube.

Pela equipe catarinense conquistou o acesso para a Série B, no ano passado, embora desempenhasse um papel secundário no elenco. Chegou no meio da temporada e fez apenas oito partidas, marcando um único gol. Era reserva do jogador Rodrigo Grahl (ex-jogador do Bahia em 2010).

"Tem muita qualidade física e velocidade. É um jogador muito interessante e que pode fazer sucesso aí", diz Cadu Gaúcho, diretor técnico da equipe verde e branco de Chapecó.



Diante das características do atleta - força e velocidade -, quando questionado pela reportagem se poderia ser um novo Jones Carioca (criticado atleta do Bahia dispensado no final do ano passado), Jorginho foi evasivo: "São atletas diferentes... Aliás, cada jogador tem uma marca própria, que ninguém consegue repetir", disse, saindo pela tangente.

Xerife no time - Outro nome fechado com o Bahia é o zagueiro Brinner, de 25 anos. O atleta já deve se apresentar nesta quinta, com o goleiro Douglas Pires, contratado junto ao Cruzeiro para o time sub-23. Brinner vem com contrato até o fim de 2013.

"O Paulo (Angioni, gerente de futebol do Bahia) que me ligou falando do Brinner, dizendo que haviam se criado as condições para pegarmos ele lá do Botafogo. Conhecia ele desde a época do Paraná Clube e disse que gostaria de contar com ele. Acho um jogador de grande valia, muito forte e técnico", ponderou Jorginho.

Gladiador de saída? - Em meio a chegadas, o Bahia também pode estar perdendo um jogador. O atacante Rafael Gladiador pode ser negociado para os Estados Unidos, conforme apurou A TARDE. O clube, por enquanto, nega.

