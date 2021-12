Bahia aposta novamente em Zé Roberto e Léo Gamalho

Não restam dúvidas quanto ao tamanho empolgação da torcida do Bahia neste início de certame. Também pudera! Após quatro rodadas, o Tricolor de Aço, com 10 pontos, é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, 31, será a vez de encarar o Macaé, às 21h50, no estádio Moacyrzão.

Mais uma vez, o técnico Sérgio Soares não poderá contar com a dupla de ataque Kieza e Maxi Biancucchi, segundo a assessoria de imprensa do clube. Apesar de recuperados das respectivas lesões, eles treinaram no domingo, 31, à parte do elenco principal por ainda não reunirem condições físicas para atuar.

Para a torcida, uma preocupação. Já para a dupla Zé Roberto e Léo Gamalho, uma oportunidade de afirmar seu valor. Isto porque após as saídas do K9, na primeira rodada, e de Biancucchi, na segunda, astros do Bahia na conquista do título estadual deste ano, o rendimento do setor tem caído.

A afirmação poderia soar até antagônica, já que o tricolor é dono do melhor ataque do campeonato, com nove gols. Porém, basta olhar os autores dos tentos nos últimos dois jogos para compreender melhor o cenário.

Exceção ao gol do atacante Willians Santana, na 3ª rodada, no último lance dos 3 a 0 sobre o CRB, quando a equipe alagoana já havia 'jogado a toalha' na partida, jogadores com responsabilidades defensivas foram os que assumiram a missão de balançar as redes. Foram eles: o volante Pittoni, o lateral Marlon e, por último, o zagueiro Titi.

Coube ao capitão tricolor marcar o gol solitário que rendeu o triunfo do Bahia sobre o Paraná, há três dias. O placar poderia ter sido maior não fosse o polêmico pênalti desperdiçado por Léo Gamalho, que tentou dar uma 'cavadinha' no meio do gol. "Achei que o goleiro ia sair antes e coloquei um pouco mais de força. Tive personalidade, mas fui infeliz", afirmou o centroavante.

Coincidência ou não, a última boa exibição tanto de Léo Gamalho quanto de seu atual parceiro de ataque, Zé Roberto, teve Maxi Biancucchi com,o estrela do jogo. Na goleada por 4 a 1 sobre o Mogi Mirim, Zé Roberto fez dois gols e Léo marcou um. Ambos receberam assistência do hermano.

"O Maxi faz falta, sim, o Kieza também, o Pittoni fará... Mas temos um grupo forte. O importante é que estamos vencendo", ressaltou Léo Gamalho, que foi cobrado pelo técnico Sérgio Soares pelo pênalti perdido.

"Vou conversar com o Léo (Gamalho), sim ", disse o técnico tricolor ao ser questionado sobre o desleixo do atacante logo ao final do jogo.

Atenção

Diante do Macaé, Sérgio Soares cobra mais atenção dos atletas, principalmente quanto ao aproveitamento das chances criadas. "Nós precisamos entrar atentos em todos os jogos para evitar situações como esta, dentro de casa (perda de pênalti)", ressaltou.

Nesta terça, além das ausências de Kieza e Maxi, Soares não terá Pittoni, suspenso. Porém, o volante Souza retorna.

