Bahia aposta na velocidade para bater o Vitória

O Bahia promete partir em alta velocidade para encarar o rival, o Vitória, no clássico deste sábado, 4, às 16h30, no Barradão. Durante a semana, foi comum ver o técnico Sérgio Soares pedindo para que seus atacantes fossem para cima dos marcadores, que simulavam os zagueiros do Vitória.

Um dos principais 'flagras', nesse sentido, foi quando o comandante tricolor incentivou, em um dos treinos, o atacante Maxi Biancucchi para apostar na velocidade, dizendo que com isso ele poderia bater o defensor Guilherme Mattis, do Vitória.

Em entrevista coletiva, Soares disse que não quis com aquilo menosprezar o rival. "Conheço o Guilherme antes mesmo dele nascer, porque joguei com o pai dele, Robson, e temos uma relação muito próxima. Não quis dizer que ele é um atleta lento, pelo contrário, sabe muito bem como jogar no setor. Mas é que o atacante normalmente é mais rápido que o zagueiro, e tem que trabalhar desse jeito mesmo, na velocidade", amenizou.

De qualquer forma, o técnico admitiu que a velocidade será a principal arma do Tricolor neste sábado. "Vai ser importante pelo fato do Vágner (Mancini, técnico) ter mudado um pouquinho a característica do Vitória depois que assumiu, e agora eles jogam de uma forma mais compacta. Em função disso, há a necessidade da movimentação rápida para desarmar e alcançar situações que incomodem o adversário", explicou.

Tanta aposta assim na velocidade pode, inclusive, influenciar na armação da equipe para o Ba-Vi. Se optar pelo trio do último jogo, quando venceu o Luverdense por 1 a 0, Soares terá Maxi, Kieza e Jacó no ataque, numa formação um pouco mais lenta.

Por isso, ele testou durante a semana o lépido Willians Santana no setor. Ele pode ter uma chance na partida na vaga justamente do centroavante Jacó.

