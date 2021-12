Bahia aposta na força da torcida para largar bem na Série B

O clima após perder um título baiano para o rival Vitória não deixa de ser de cobrança, mas pode-se dizer que a bola do Bahia está bem 'cheia' para estreia na Série B. Neste sábado, 14, às 21h, o Tricolor encara o Avaí, na Fonte Nova, e tenta manter o histórico de largar bem na competição.

Nas oito vezes em que disputou a Segundona, em cinco o Esquadrão fez a primeira partida em casa. Nunca perdeu: são três triunfos e dois empates como mandante (veja no quadro ao lado).

Na temporada passada, que pela falta do acesso não reserva boas lembranças para os tricolores, a estreia foi fora de casa, com um empate em 1 a 1 com o América-MG. Em 2010, ano do último acesso, a primeira rodada foi em casa, com um 1 a 0 sobre outro América, o de Natal.

O técnico Doriva falou da importância de começar bem o certame: "Acho que a Série B tem, sim, qualidade, especialmente neste início. Temos que nos manter na frente desde agora. Temos uma tabela favorável e precisamos nos impor para largar na frente".

Torcida e cobrança

Para este sábado, no que depender dos tricolores, o clima estará mesmo propício para um triunfo. Mesmo com o placar insuficiente para conquistar o Estadual no clássico do último final de semana, a torcida 'fechou' com o time.

Em retribuição, o clube deixará de cobrar ingressos para crianças até 12 anos, e permitirá que sócios com o plano de acesso garantido levem um acompanhante. A 'promoção' valerá até o final do ano. Os ingressos custam a partir de R$ 15 (meia-entrada).

A boa relação, contudo, não significa que a cobrança sumiu. Ainda mais agora, com grandes reforços como Renato Cajá, Hernane e Thiago Ribeiro, o torcedor cobrará o acesso, e Doriva sabe disso.

"Não digo que somos favoritos, mas uma equipe que tem a torcida e a estrutura do Bahia tem que voltar para a Série A. Temos grandes adversários pela frente, mas temos que fazer o nosso papel. Estamos otimistas e mobilizados para isso", disse o treinador.

Nesta sexta-feira, 13, o time fechou a preparação sem o artilheiro Hernane. Com um incômodo no pé direito, que o tirou do duelo contra o América-MG pela Copa do Brasil na última quarta, o atacante acabou vetado, assim como o seu companheiro de posição Edigar Junio. Para o lugar do 'Brocador', Zé Roberto deve continuar.

Reforço na zaga

A defesa, por outro lado, terá o reforço de Jackson, regularizado nas últimas horas de quinta, 12. No treino da tarde desta sexta, no Fazendão, ele treinou no lugar de Éder, ao lado de Lucas Fonseca. O setor também terá o retorno do lateral esquerdo Moisés, que não enfrentou o Coelho pela Copa do Brasil, suspenso.

O lateral João Paulo segue como titular no meio-campo.

Avaí sem reforço

Para esta estreia na Série B, o técnico Silas esperava contar com o reforço do atacante Romarinho, que veio do Inter de Lages. Entretanto, o atleta, que treinou como titular durante a semana, não teve seu nome publicado no BID da CBF e está fora da partida.

Com isso, o comandante da equipe catarinense deve escalar como dupla de ataque Tauã e William Batoré, 32, que passou pelo Vitoria em 2012. O restante do time titular deve ser o mesmo que foi eliminado da Copa do Brasil, na última terça, contra o Bragantino, diante sua torcida.

