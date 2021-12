Bahia aposta em titulares contra Confiança na quinta-feira

O Bahia deve ter todos os titulares à disposição para a partida de quinta-feira contra o Confiança, às 21h, na Fonte Nova, já que apenas quatro atletas devem viajar na às 5h50 da manhã para o amistoso nos Estados Unidos. O restante do time embarca na sexta-feira, 26, no mesmo horário, para a preparação do jogo contra o Orlando City, sábado, 27.

O gerente de futebol, Éder Ferrari, não revelou quais atletas vão primeiro, mas garantiu que eles só viajarão porque existem outros três disponíveis para suas funções.

"Essa operação foi feita por questão de logística e não vai dividir a equipe em duas. Nosso elenco é reduzido, mas atende nossas demandas plename'nte. Para o jogo contra o Confiança devem entrar em campo os jogadores que estiverem em melhor forma física", justificou o dirigente. Por conta disso, Ferrari aposta que o treinador Doriva comece o amistoso com o Orlando City com o time reserva.

"Imagino que, contra o Orlando City, o jogo deva começar com os reservas, mas só vai dar para confirmar quando soubermos se tem algum jogador lesionado ou do grau de desgaste dos atletas".

Vistos regularizados

Ferrari também afirmou que todos os jogadores do Bahia estão com o visto em dia para entrar nos Estados Unidos. Na última sexta, 16 atletas do elenco viajaram para o Recife com o departamento de futebol para tirarem o visto.

