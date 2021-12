Bahia aponta para o futuro e planeja a temporada 2019

Já sem maiores metas no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Bahia direciona seus esforços neste final de ano para a temporada 2019 e para o futuro do Esquadrão.

Nesta terça-feira, 27, foi apresentado em um restaurante de Salvador o projeto ‘Talentos de Aço’, que pretende implementar um novo modelo nas escolinhas de futebol do Tricolor baiano na Bahia e em outros estados.

Mas, enquanto traça planos para angariar futuros craques e fortalecer a marca do clube, o presente também começa a ser trabalhado. Na quinta, 29, o presidente Guilherme Bellintani viaja, ao lado do diretor de futebol Diego Cerri, para uma reunião com a direção do Palmeiras.

De acordo com o dirigente, o objetivo do encontro é discutir detalhes sobre a venda de Zé Rafael para o atual campeão brasileiro e a negociação, a priori, não envolve a vinda de jogadores para o Bahia. Segundo Bellintani, o Tricolor deve trazer atletas do Palmeiras, mas esta negociação não deve ser definida neste momento.

“É possível até que a gente nem venha a estabelecer agora quais jogadores que viriam. Isso não está na pauta, não temos lista. O objetivo é definir a situação de Zé Rafael. Temos uma parceria muito boa com o Palmeiras e deve gerar de um a três jogadores emprestados”, explicou.

Entre os nomes sondados na imprensa, estariam o do meia venezuelano Guerra e do atacante Erik, que está no Botafogo. Sobre Guerra, Bellintani disse que o jogador de 33 anos “não está nos planos”. Já quanto a Erik, a resposta foi: “não estamos conversando sobre ele”.

Por outro lado, a permanência de Enderson Moreira, apesar de não ser ainda confirmada oficialmente, é dada como muito provável. Segundo o presidente tricolor, o martelo deve ser batido antes do jogo contra o Cruzeiro. “Acho que esta semana a gente tem tudo para concluir e a tendência é a gente ficar com ele, mas ainda não podemos cravar isto”.

Renovações e base

Bellintani afirma que só depois de domingo, 2, que deve se concentrar mais nessas negociações com os jogadores que estão atualmente no Fazendão, para depois determinar quais serão as prioridades de contratações para a temporada 2019.

Olhando para o futuro, foi apresentado nesta terça o projeto ‘Talentos de Aço’, nova configuração das escolinhas do clube. A formatação teve a consultoria da Fity, empresa que desenvolveu projetos com o Corinthians e para o jogador Neymar.

Além do licenciamento da marca, o projeto inclui buscar novos talentos com os parceiros. Os melhores jogadores serão convidados para treinar em um centro em Salvador, onde serão melhor avaliados.

A iniciativa possui ainda uma cláusula para que todas as escolinhas tenham 10% de seus atletas com bolsas de inclusão social. Mais informações podem ser obtidas no site talentosdeaco.com.br.

A última partida do Bahia no ano mudou oficialmente de local. Nesta terça, a CBF confirmou a alteração do confronto com o Cruzeiro, domingo, às 16h, pela última rodada do Brasileiro, da Fonte Nova para o estádio de Pituaçu.

A despedida do Esquadrão na temporada 2018 terá ingressos a R$ 15 até a véspera do jogo. As vendas acontecerão apenas presencialmente, nas lojas Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio), Espaço Tricolor (Shopping Estrada do Coco), além dos balcões de ingressos nos shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista.

