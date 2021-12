Bahia aperfeiçoa movimentação de Edigar Junio e Allano

Era final de agosto e o Bahia ainda estava distante do G-4 da Série B. O jogo contra o Paraná na Fonte Nova não fluía e o primeiro tempo acabou zerado. No intervalo, Guto Ferreira teve a ideia de trocar seus atacantes de lado e dois gols saíram em oito minutos. No fim, 3 a 0 a favor.

Este foi o exemplo usado pelo próprio treinador para explicar a importância do zigue-zague que ele tem promovido entre seus pontas. Na maior parte do tempo, o Tricolor atua com o destro Edigar Junior na esquerda e o canhoto Allano da direita. Porém, boas alternativas de jogo têm aparecido quando a troca ocorre.

Nos últimos treinos táticos, Guto tem trabalhado com a formação menos usual. Sinal de que o Tricolor inicia desta maneira o duelo de amanhã com o CRB, em Maceió? Guto despista: "O time já está fixado com Edigar na esquerda e Allano na direita. Agora, a equipe precisa fixar o modelo invertido para haver um crescimento dentro desse perfil".

No entanto, o técnico acaba se entregando ao discorrer sobre as vantagens de ter o time jogando com os atacantes no lado correspondente ao do pé preferido: "Assim, busco mais profundidade, pois a tendência do jogador de pé oposto é sempre trazer a bola para dentro. Aí, as ultrapassagens dos laterais se tornam muito mais necessárias. Quando você joga com o pé a favor, a tendência é levar mais a bola ao fundo, e vai trazer pra dentro às vezes também, mesmo que não tenha o pé bom para o arremate. Neste caso, o lateral não precisa chegar ao fundo. Pode cruzar da intermediária".

Além da motivação técnica, o treinador também procura mexer com a cabeça dos marcadores. "Algumas vezes vamos utilizar essa situação. Em outras vamos inverter. Quanto mais conteúdo, diversidade de opções, variações de estratégia, mais você vai conseguir surpreender seu oponente", diz ele, que completa: "Essas trocas fazem os laterais adversários não se acostumarem com a marcação e a gente não se torna previsível".

A união da dupla Edigar Junio e Allano, que forma o ataque tricolor juntamente com o centroavante Hernane, significou uma melhora brusca no rendimento do Bahia. E também nos números: o aproveitamento com os dois juntos é de 57%, sete pontos percentuais acima do geral do time. Nessas sete partidas de parceria, foram 13 gols marcados. A média de 1,9 por jogo também supera com sobras a da equipe em todo o campeonato: 1,4.

Perseguido

Entretanto, a vida de Allano no Tricolor está longe de ser um mar de rosas. Perseguido pela torcida com vaias, especialmente no último duelo, contra o Goiás, o jogador conta com a defesa do comandante: "Allano chegou em um momento crítico da equipe e vem contribuindo, sim, com erros e acertos. É veloz, dedicado no aspecto defensivo, você não precisa ficar gritando pra ele cumprir as obrigações, e ainda cria algumas situações de gol. Agora, quando outro estiver melhor que ele, não tem problema. Vai esperar".

No confronto com os goianos, o Esquadrão terminou a partida com Misael e Victor Rangel nas pontas. Serão eles as opções no banco.

