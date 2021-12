Bahia apela para a experiência de Titi contra o Goiás

Parece até uma sina do jogador: se o momento é de crise, chama Titi. Jogador com mais tempo de clube no elenco atual do Tricolor, o zagueiro volta ao time titular neste domingo, 9, quando o Esquadrão enfrenta o Goiás, às 18h30 (da Bahia), no Serra Dourada, em mais uma batalha para fugir da zona de rebaixamento.

A bem da verdade, o camisa 27 não tem mais o prestígio de outrora. Desde que o técnico Gilson Kleina assumiu o comando, o antigo capitão perdeu espaço para a dupla Demerson e Lucas Fonseca. Seu último duelo como titular na Série A aconteceu há 58 dias, quando o Tricolor perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão.

Acostumado a jogar quase todas os jogos do Bahia no Brasileiro desde que chegou ao clube, no início de 2011, o zagueiro teve de se adaptar à uma realidade diferente esse ano. Foram apenas 18 jogos, contra 32 no ano passado, 34 em 2012 e 32 em 2011.

Os números na temporada, no entanto, depõem contra Titi. O aproveitamento do Bahia no Brasileirão sem o camisa 27 é maior do que com ele: 40% contra 26%. Com o defensor, são apenas duas vitórias, oito empates e oito derrotas. Sem ele, o número de triunfos aumenta para cinco, com ainda dois empates e sete derrotas.

Demerson foi o escolhido para sair do time para o retorno de Titi. Kleina disse ter aprovado o desempenho da dupla que vinha como titular, mas quer provocar algo novo na equipe. "Estamos a sete jogos sem ganhar e qualquer mudança nós temos que entender que será buscando o melhor para o time", disse. "Gosto muito do jogo do Demerson, mas vou apostar numa saída rápida pela direita, com o Lucas, e pela esquerda, com o Titi", explicou.

Se o defensor não vinha jogando como titular no Brasileiro, por outro lado ele marcou presença em todos os jogos do Tricolor na Copa Sul-Americana. Pela competição, inclusive, marcou de cabeça um dos gols contra o César Vallejo, na partida de ida, na Fonte Nova.

A força na bola aérea é outra contribuição que Kleina espera de Titi no duelo deste domingo. "Quero também ter a opção na bola parada. Não que o Demerson não nos ajude nesse sentido, mas o Titi tem um cabeceio forte e faz gols assim", comentou.

O treinador revelou que o jogador mostrou força de vontade nessa reta final de competição. "Titi não treinou alguns dias na semana passada (por conta de dores no joelho) e quando conversamos ele disse 'Kleina, vou fazer fortalecimento para voltar forte'", lembrou. "Acho que agora é preciso ouvir os jogadores também", completou.

Casca-grossa

Titi e o Tricolor terão pela frente neste domingo um adversário perigoso no Serra Dourada. Jogando em sua casa nesta temporada, o Goiás já teve oito triunfos - mais do que o Bahia, que conquistou sete em toda a competição.

No embarque para Goiânia, na sexta, 7, o atacante William Barbio, provável titular neste domingo, demonstrou a preocupação do técnico com o rival. "Kleina nos passou os pontos fortes e fracos do Goiás pra gente fazer o melhor e conquistar os três pontos", disse. "Estamos cientes que eles são um time forte dentro de casa, mas só os três pontos interessam pra gente".

Duas novidades

Kleina deve mandar a campo um Tricolor diferente para enfrentar o Goiás. Pará volta à lateral esquerda para liberar Guilherme Santos, que deve atuar como um meia. No ataque, a novidade é o retorno de William Barbio, favorito para ganhar a vaga que disputa com Rafinha.

Para o confronto, o técnico não terá Maxi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Bruno Paulista, que ainda se recupera de uma lesão na coxa, Diego Macedo, que só volta a jogar no ano que vem com um estiramento na coxa, e Potita, que não pôde viajar pois sua esposa levou um tiro após um assalto na Paralela.

