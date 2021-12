Bahia aparece em lista com possíveis irregularidades em competições internacionais

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quarta-feira, 20, um comunicado informando erros de alguns clubes no envio da lista de jogadores para competições sul-americanas.

O Bahia está nesta lista, e segundo a Conmebol, o envio é de responsabilidade exclusiva dos clubes e associações membro - no caso do Brasil, a CBF - e que os regulamentos foram entregues e aceitos pelos participantes em dezembro de 2018. Em contato com a equipe do Portal A TARDE, a assessoria do clube baiano afirmou que enviou a documentação dentro do prazo estipulado pela entidade sul-americana.

Além de outros clubes sul-americanos, a lista conta com os brasileiros Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Santos, Fluminense, Corinthians e Chapecoense.

A entidade encaminhou os erros ao Tribunal Disciplinar para estudo e espera a decisão sobre o assunto.

"21 clubes participantes da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-Americana apresentaram erros nas etapas de envio das listas de jogadores. Diante dessa situação, a CONMEBOL atuou diligentemente e, de acordo com os procedimentos normativos, encaminhou esses erros ao Tribunal Disciplinar para estudo e consideração. Portanto, enquanto o Tribunal Disciplinar não tomar uma decisão sobre o assunto, a competição continua normalmente." Afirmou em nota oficial.

