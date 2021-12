Bahia anuncia venda de ingressos para o Ba-Vi

O Bahia divulgou, na tarde desta quinta-feira, 25, a data de início para a venda de ingressos para o BA-Vi na Arena Fonte Nova, no dia 3 de outubro, às 16h30, válido pela 29ª rodada da Série B. Neste clássico, o Esquadrão terá direito a 90% da carga de ingressos disponíveis.

No domingo, 27, será iniciada a venda, porém de forma exclusiva para os sócios, das 10h às 17h, na Bilheteria EDG da Arena, ou pelo site da Arena Fonte Nova, 24h por dia. Já na segunda-feira, 28, a comercialização será iniciada para toda a torcida nas bilheterias da Arena, também das 10h às 17h, com guichês para sócios (EDG) e não-sócios (Norte, na Ladeira). Nas lojas da Casa do Tricolor só serão vendidas entradas para o novo setor Lounge Norte, a R$ 150, que dará direito a bebida e comida (all-inclusive).

Este é a primeira partida na Fonte Nova em que o torcedor que é sócio e migrou para alguma das modalidades do Arena Tricolor, irá aproveitar o chamado Acesso Garantido. Ou seja, poderá entrar no estádio sem precisar comprar seu bilhete.

Veja preços:

(Fonte: E.C.Bahia)

