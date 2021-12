Após semanas de especulações, o Bahia anunciou nesta quarta-feira, 3, os três primeiros reforços do clube para a temporada 2018. Trata-se dos volantes Nilton e Élton, além do atacante Élber.

Da Redação Bahia anuncia três primeiros reforços para temporada de 2018

O primeiro anunciado foi Élber, de 25 anos, que vem do Cruzeiro por meio de um contrato de três anos. O atleta. bicampeão brasileiro pela Raposa em 2013 e 2014, teve passagens por Sport e Coritiba nas últimas temporadas.

Também foram anunciados os volantes Nilton e Élton, que chegam para reforçar o meio após a saída de Renê Júnior. Nilton, de 30 anos, também foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, além de ter um título com o Corinthians. Ele chega ao Esquadrão com um contrato de um ano, que pode ser prorrogado por mais um ano. Já Élton, de 27 anos, chega ao tricolor com contrado de um ano após passagem pela Ponte Preta.

Ainda há expectativa do anúncio de outros reforços, como os laterais Nino Paraíba, João Pedro e Léo Pelé, além da negociação de Juninho Capixaba com o Corinthians, que pode resultar na chegada de outros jogadores. Mais um jogador deve desembarcar em terras soteropolitanas, advindo da troca feita entre Bahia e São Paulo no negócio do goleiro Jean.

Da Redação Bahia anuncia três primeiros reforços para temporada de 2018

adblock ativo