Bahia anuncia treinador português para comandar o time de aspirantes

O Bahia anunciou na noite desta segunda-feira, 14, um novo treinador para comandar o time de transição que está disputando o Brasileirão de Aspirantes. O nome escolhido pela diretoria tricolor foi o do português Bruno Lopes, de apenas 37 anos.

"Com ele, o projeto do Time de Transição dá mais um passo importante no intuito de fortalecer a formação e a identificação de jovens talentos. A chegada de Bruno nos dá a oportunidade de agregar conceitos novos e modernos ao processo final de maturação de atletas, objetivando ampliar a participação dos jovens jogadores na equipe principal", afirmou o vice-presidente do Bahia, Victor Ferraz.

Bruno Lopes possui licença A da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA, em inglês). Durante sua carreira, ele dirigiu a equipe sub-23 do Portimonense, clube português reconhecido pelo trabalho nas divisões de base, entre os anos de 2018 e 2020. Neste período, o treinador ainda chegou a dirigir interinamente no time principal.

Mais recentemente, o comandante trabalhou no Cefn Druids, no País de Gales, onde permaneceu até março deste ano. Ele também acumula passagens por times dos Estados Unidos e Singapura.

O novo técnico tem chegada prevista em solo baiano para a próxima sexta-feira, 18. Natural de Coimbra, Bruno Lopes assinou com o Bahia em contrato que vai até o final de 2022.

adblock ativo