Bahia anuncia saídas, busca substitutos e sonda atletas

Salvação garantida, o Bahia agradece aos responsáveis por segurar o time na Primeira Divisão, mas mira objetivos mais dignos para 2014. Sendo assim, toma a decisão de deixar o passado para trás.

Na verdade, a cúpula do Tricolor até pensava em manter o técnico Cristóvão Borges, mas este impôs, como condição para permanecer, seguir trabalhando ao lado do gestor de futebol Anderson Barros.

Por conta disso, o treinador acertou, na manhã da última segunda-feira, 9, sua saída em comum acordo com a diretoria. Sem ônus para ambos os lados. Também foi oficializada nesta segunda-feira a despedida do próprio Barros.

"Havia um desgaste por conta de declarações que ele deu favoráveis ao presidente anterior (Marcelo Guimarães Filho) quando este foi afastado. Além disso, temos um outro planejamento para 2014", disse o assessor especial do clube, Sidônio Palmeira, ao explicar o porquê de não ter aceitado o novo pedido de Cristóvão, que já o havia feito no começo da gestão Fernando Schmidt.

"Naquela época, resolvemos apostar em manter a estabilidade do grupo. Acabou dando certo, mas agora tínhamos que mudar", concluiu Palmeira.

Em entrevista à rádio CBN, Anderson Barros confirmou que foi este o entrave para a renovação de Cristóvão e elogiou a postura do amigo. Segundo informações, o técnico considerava o dirigente fundamental na relação com os atletas.

Em nota oficial, o treinador foi diplomático: "Agradeço ao Bahia por ter me dado a honra de comandar a agremiação onde iniciei minha vida esportiva e saio com a sensação de dever cumprido, desejando muito sucesso ao Esquadrão de Aço na próxima temporada".

Cristóvão chegou ao Tricolor no final de maio e comandou o time em 42 partidas, somando 14 triunfos, 13 empates e 15 derrotas. Assim como o técnico, Anderson Barros foi contratado por Marcelo Filho e estava no clube desde maio.

Supervisor de futebol, Roberto Passos, que tem forte ligação com a família Guimarães, continua no cargo, apesar de toda a reformulação no departamento. "Não faremos caça às bruxas. Por enquanto, saem só os dois anunciados", afirmou Sidônio.

Movimentação

Sem perder tempo, o assessor especial do clube já está em São Paulo, ao lado do vice-presidente Valton Pessoa, para negociar contratações. Tanto dos novos treinador e gestor quanto de atletas. "Estamos correndo, mas ainda não temos nada certo", despistou Palmeira.

No entanto, nomes já pululam no terreno das especulações. Para a vaga de Cristóvão, surgiram dois. Porém, Claudinei Oliveira (ex-Santos) e Paulo Autuori (que comandou por último o São Paulo) negaram já ter tido contato com o clube.

Para a gestão de futebol, William (ex-zagueiro do Corinthians), amigo de Valton Pessoa, é uma boa possibilidade. Porém, Felipe Ximenes, que se destacou no Coritiba por saber garimpar jogadores menos conhecidos, parece ser um nome mais adequado para o momento do Bahia. "Precisamos de alguém que aceite trabalhar com um orçamento baixo", admitiu Sidônio, que completou: "É preciso muita transpiração".

Sobre contratações, o dirigente disse que só serão feitas quando os novos técnico e gestor estiverem no clube. Entretanto, o clube já se movimenta. A volta do atacante Gabriel, que viu o jogo contra o Flu no camarote da diretoria, é quase certa. Ele seria envolvido em troca com Feijão, que iria emprestado ao Flamengo por um ano. Gabriel ficaria no Esquadrão pelo mesmo período (Veja mais especulações abaixo).

Comando técnico

A ideia da diretoria é conseguir anunciar o novo técnico até amanhã. O experiente Paulo Autuori (foto) é um nome que aguarda parte da cúpula do Esquadrão, assim como Claudinei Oliveira, ex-Santos. No entanto, ambos negaram ter tido qualquer tipo de contato com a diretoria do Bahia. A escolha pode estar ligada à contratação do novo gestor de futebol.

Gestão de futebol

Especulações sobre a contratação de um profissional para o cargo já circulam há tempos, pois sabia-se que Anderson Barros sairia no final do ano. Amigo do vice-presidente Valton Pessoa, o ex-zagueiro do Corinthians William (foto) tem seu nome ventilado desde a entrada da nova diretoria. Felipe Ximenes, que destacou-se no Coritiba, é outra possibilidade.

Contratações

A diretoria diz que nomes só serão anunciados depois que o Bahia tiver novos técnico e gestor. Porém, uma troca com o Flamengo - por empréstimo de um ano - tem boa chance de acontecer. Gabriel (foto) voltaria ao Tricolor e Feijão iria para o Fla. De quebra, o atacante rubro-negro Rafinha poderia entrar no pacote. O meia Pedro Ken - que estava no Vasco, mas pertence ao Cruzeiro - estaria na mira.

Renovações

Quatro jogadores estão na pauta de renovações do Bahia, que estaria cuidando dos casos paralelamente às escolhas de técnico e gestor. O zagueiro Lucas Fonseca (foto) já estaria com o novo contrato pronto, faltando só assinar. Já os atacantes William Barbio e Wallyson, ligados a outros clubes, estão em negociação. O meia Marquinhos é outro que o Tricolor ainda tenta manter.



