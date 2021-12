Bahia anuncia saída do goleiro Rafael

O Bahia anunciou na tarde desta segunda-feira, 9, a saída do goleiro Rafael Santos, que integrava o elenco desde maio de 2017. Ele, que chegou a defendeu o tricolor em duas partidas este ano, será o novo goleiro do Vila Nova.

O arqueiro procurou a direção do Tricolor e informou sobre a decisão de defender as cores do time de Goiânia. As partes acertaram a rescisão do contrato do atleta, que encerraria no final deste ano, em acordo comum,

