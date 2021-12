Bahia anuncia saída de Preto Casagrande do comando do time

O técnico Preto Casagrande deixa o comando do Bahia. O anúncio foi feito no site do clube na noite desta terça-feira, 3.

O nome do novo treinador do Tricolor ainda não foi anunciado. Esta semana foi cogitado que o Bahia pretendia contratar Cristóvão Borges, o que foi negado pela diretoria do clube.

Preto Casagrande assumiu o time após a demissão do técnico Jorginho. Inicialmente, ele ficaria no cargo de forma interina, mas depois acabou sendo efetivado no cargo. Contudo, o desempenho ruim do Bahia acabou levando a saída de Preto como técnico do time.

O Tricolor está na 13ª posição com 31 pontos, fugindo da zona de rebaixamento. Preto ficou apenas dois meses no comando do Bahia. Foi técnico do time em nove jogos, sendo três vitórias, três derrotas e três empates. Um aproveitamento de 44%.

Procurado pela reportagem de A TARDE, o técnico disse que não queria se pronunciar no momento. O clube também não informou qual será o futuro de Preto no time. Se ele continua como auxiliar, cargo que ocupava antes de ser efetivado como treinador no dia 30 de agosto, ou se será demitido.

adblock ativo