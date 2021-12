Bahia anuncia saída de diretor de futebol Ocimar Bolicenho

A diretoria do Bahia concluiu a limpa no departamento de futebol. Após a demissão do técnico Marquinhos Santos, no sábado, e da saída do gerente de futebol Cícero Souza, o clube mandou embora, nesta segunda-feira, 28, o diretor Ocimar Bolicenho.

O ex-gestor se disse surpreso com a decisão: "Fui informado hoje (segunda) que estava fora. Até ontem (domingo), estava negociando com o Kleina", disse. "Justificaram que querem reformular o futebol, mas não explicaram porque eu não me encaixaria", completou.

O Bahia vai anunciar, até esta quarta, 30, o novo treinador e os dirigentes de futebol. Para técnico, o nome mais forte é Gilson Kleina. Enderson Moreira e Márcio Araújo, pelo que a reportagem apurou, não foram procurados pelo Bahia. Enquanto isso, Charles Fabian, técnico do sub-20, comanda o profissional.

Antes, a gestão de Fernando Schmidt teve Anderson Barros no comando da direção de futebol, de setembro até dezembro do ano passado. Depois, William Machado assumiu o clube, mas pediu para sair alegando problemas pessoais em março. Ocimar só foi anunciado no começo de abril. Entre um e outro, Cícero assumiu interinamente a direção.

Schmidt falou as mudanças: "Dos quatro, apenas um saiu por opção nossa. Acreditamos que essa reformulação será importante para o clube", disse.

