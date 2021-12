Bahia anuncia retorno do lateral João Pedro

O Bahia anunciou nesta terça-feira, 30, o retorno do lateral-direito João Pedro ao clube. Com 22 anos, o atleta chega ao Tricolor por empréstimo do Porto, de Portugal, até o fim de 2020.

João Pedro foi formado na base do Palmeiras, mas se destacou defendendo a Chapecoense. Em 2018, o jogador desembarcou no Fazendão para reforçar o Esquadrão. Ele fez 16 jogos pelo Bahia até ser vendido pelo Verdão ao Porto, em junho do ano passado.

No Porto, jogou 23 vezes, sendo apenas 3 pela equipe principal e as outras 20 pela equipe 'B'. A última partida disputada pelo lateral foi no dia 18 de maio.

Para contar com o lateral, o Tricolor superou a concorrência de São Paulo, Atlético-MG e Athletico-PR. No Bahia, João Pedro disputará posição com Nino Paraíba e Ezequiel.

adblock ativo