Bahia anuncia retorno de promoção de cerveja na Arena

O Bahia divulgou na noite desta terça-feira, 8, o retorno da parceria com a Arena Fonte Nova para a promoção da cerveja aos sócios. A iniciativa faz parte da campanha do Esquadrão 'Associou, Brocou'.

De acordo com a assessoria do Esquadrão, o acordo já fica válido para o duelo desta quarta, 9, às 21h, contra o São Paulo. Com isso, os associados pagarão apenas R$ 3 na cerveja, enquanto o não-sócio desembolsará R$ 6.

Em duelo de Tricolores, o Bahia segue na briga por uma vaga no G-6. Atualmente, o Esquadrão ocupa a 7ª posição, com 37 pontos. Já o São Paulo tenta permanecer invicto sob o comando de Fernando Diniz e aparece na 5ª colocação da tabela, com 39 pontos.

