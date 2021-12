Bahia anuncia rescisão de contrato com Hernane 'Brocador'

O Bahia anunciou na noite desta terça-feira, 20, a rescisão de contrato com o atacante Hernane 'Brocador'. O destino do jogador deve ser o Grêmio.

De acordo com a nota emitida pelo clube, o jogador sai sem custos: "As partes acertaram a rescisão do contrato do atleta, que se encerraria no final deste ano, em comum acordo".

Importante durante a Série B em 2016, Hernane chegou ao Esquadrão em dezembro de 2015. Ele disputou 71 jogos e marcou 31 gols. O último jogo pelo Bahia foi no último dia 7, na goleada por 6 a 1 no Vitória da Conquista, quando marcou três gols.

O 'Brocador' se despediu da torcida Tricolor em postagem nas redes sociais e relembrou os momentos marcantes com a camisa do Bahia.

