Bahia anuncia reformulação nas divisões de base

O Bahia anunciou nesta segunda-feira, 26, uma reformulação geral nas divisões de base do clube. Batizado de 'Rede Nordeste de Jovens Atletas', o projeto trará inovações para a formação de atletas nas equipes inferiores.

A maior novidade, divulgada pelo presidente Guilherme Bellitani, foi a criação de uma categoria sub-23, para aproveitar e 'lapidar' melhor os atletas que saem do time sub-20. Neste ano, o Esquadrão participará do 'Brasileirão de Aspirantes', voltado para atletas com idade até 23 anos.

"Os momentos mais gloriosos do clube têm um forte vínculo com atletas formados no Bahia, mas também com formação no estado. Em 1988, quando tivemos jogadores como Bobô, que veio da Catuense. Apesar de o Bahia ter conquistas e história, estamos um passo atrás na parte econômica. Se não fizermos uma virada nisso, vamos ficar sempre em uma segunda dimensão. Então a nossa função é formar atletas diferenciados", disse o presidente, em áudio divulgado pelo clube.

De acordo com o projeto, ainda este ano serão inaugurados sete polos de captação na Bahia, além do Fazendão. Até 2019, o Tricolor espera ter quatro centros de captação espalhados pelo Nordeste mais a 'Cidade Tricolor'. A meta para 2020 é ampliar para oito polos em estados de outras regiões, como o Pará e o Espírito Santo.

"Além do Nordeste, que é nosso alvo, Salvador, Bahia, a gente não pode fechar os olhos para regiões estratégicas do Brasil, e gente vai continuar expandindo os polos para outras regiões do Brasil. Mais quatro polos para 2020, totalizando mais ou menos 15 polos nos três anos de gestão. Quando você tem uma região como o Espírito Santo, por exemplo, que hoje não tem clubes em posição de destaque, isso nos parece uma oportunidade interessante de cravar a bandeira do Bahia no estado", afirmou Bellitani.

Na ocasião, foram anunciadas as novas comissões técnicas. Na equipe sub-20, Pablo Fernandez é o novo técnico. A preparação física será comandada por Ângelo Alves.

Pela sub-17, Thiago Santa Bárbara comandará a equipe. A preparação física da categoria ficará sob a responsabilidade de Cristian de Oliveira Medeiros.

Já a sub-15 terá como técnico Rafael Alan Rodrigues Lopes, com o preparador físico Alberto Braz. Não foi divulgado o técnico da equipe sub-23.

