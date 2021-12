Bahia "anuncia" reforço para o ataque

O Bahia anunciou na noite desta terça-feira, 7, a chegada de mais um reforço para o elenco principal. Mas a novidade não se trata de nenhuma contratação, e sim uma promoção.

Em meio as saídas dos atacantes Arthur Caíke, após indefinição na renovação de contrato e a venda de Gustavo Custódio ao futebol sul-coreano, a diretoria Tricolor, que já afirmou por meio do presidente Guilherme Bellintani, que não pretende ir ao mercado, aposta suas fichas no atacante da base Thiago, de 20 anos.

"Novidade no ataque! Para reforçar o elenco, o garoto Thiago foi promovido do sub-20 tricolor. Aos 19 anos e com 1.80m, ele vinha se destacando pela velocidade e chegada na área #JuntosVenceremos", escreveu o clube nas redes sociais.

Destaque na Copa São Paulo de Juniores deste ano, o jovem atacante foi apresentado para torcida tricolor com a exibição de um vídeo mostrando seus melhores momentos pelas categorias de base do Esquadrão.

