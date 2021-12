Bahia anuncia primeiro reforço para 2020

O Bahia anunciou na manhã desta quinta-feira, 12, a contratação do meio campista Daniel, que estava no Fluminense. O jogador de 23 anos assinou um contrato de dois anos, com possibilidade de ampliação por mais uma temporada.

O jogador foi revelado na base do Fluminense e permaneceu no clube por 16 anos. Pelo profissional, o meia disputou 143 jogos, com passagens pelo Oeste e Botafogo de São Paulo. Em 2019, Daniel atuou em 56 jogos, deu 10 assistências e marcou um gol.

Durante o ano Daniel se tornou o xodó da torcida e titular da equipe. Camisa 10 de origem, chegou a atuar mais recuado e demonstrou grande dinâmica e polivalência. Foi o líder de assistências do Fluminense na atual temporada.

adblock ativo