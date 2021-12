Bahia anuncia pré-venda de camisa exclusiva para sócios

O Bahia anunciou nesta terça-feira, 23, o início da pré-venda da terceira camisa do clube para a temporada 2020. Como já anunciado pelo presidente Guilherme Bellintani, através de suas rede sociais, o novo uniforme será exclusivo para os sócio-torcedores do Esquadrão.

A ideia da camisa foi produzido pelo torcedor Vitor Torres, que se inspirou no modelo utilizado em 1934 pelo clube. O modelo disputou o concurso Esquadrão 2.0 e, logo de cara, foi selecionada para ser fabricada como uma camisa especial.

De acordo com a assessoria do Tricolor, os associados entre 8 de janeiro de 2019 e 31 de janeiro de 2020, a chamada 'Geração 19', terão 50% de desconto na compra da camisa. Enquanto isso, aqueles que fizeram o plano a partir de 1 de fevereiro de 2020, poderá comprar a camisa mas sem o desconto.

As camisas ficarão disponíveis para compra até o dia 5 de julho, sendo entregues pela fábrica ao Esquadrão no dia 30 do mesmo mês.

