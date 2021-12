Bahia anuncia novo reforço até o final do Brasileirão

O Bahia anunciou na tarde desta segunda-feira, 11, um novo reforço para o clube. O atacante Gilberto,que já treina no Fazendão, tem contrato com o tricolor até o mês de dezembro, período final do Campeonato Brasileiro.

Aos 29 aos, o último time que o jogador defendeu foi Yeni Malatyaspor, da Turquia, onde se enontrava desde janeiro. Devido a isso, ele só poderá ser regularizado após a abertura de transferências internacionais, prevista para o próximo dia 20, segundo informou o clube.

Gilberto já passou pelo Internacional, Sport, Portuguesa, São Paulo, Vasco, Chicago Fire (Estados Unidos) e Toronto (Canadá).

