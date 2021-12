Bahia anuncia novo profissional para departamento de futebol

O Bahia, que realiza uma intertemporada no Fazendão até o próximo dia 16 - quando enfrenta o Atlético-GO na Fonte Nova - anunciou uma contratação, mas não para o time, e sim para o departamento de futebol. Trata-se de Diego Cerri, que chega para ser o novo gerente de futebol do clube. O cargo estava vago desde a saída de Éder Ferrari, demitido do Esquadrão há exatamente um mês.

O paulista de 41 anos trabalhou por último no Ceará, onde ficou de dezembro de 2012 até agosto de 2015. Como destaque, chegou à decisão da Copa do Nordeste em 2014 e venceu a competição no ano seguinte, justamente sobre o Bahia.

Como gerente de futebol, Diego vai auxiliar o diretor, Nei Pandolfo, a administrar o futebol do tricolor, cuidando da logística, da ponte entre o profissional e a base e no contato com os possíveis reforços.

Lucas Fonseca volta

Neste domingo, 7, o técnico Guto Ferreira comandou mais um treinamento da intertemporada. Foi o sexto dia de trabalho seguido, já que o time se apresentou na última terça-feira.

A boa notícia ficou por conta do retorno do zagueiro Lucas Fonseca, que participou do treino normalmente. O defensor estava com uma fissura no pé e perdeu os dois últimos duelos do Esquadrão.

Seu companheiro de zaga, Jackson, por outro lado, segue em tratamento, também de uma fissura no pé. Ele ficou na academia do clube.

Outro que se juntou ao departamento médico foi o volante Feijão, com dores no adutor de uma coxa.

Com um jogo a menos do que 16 dos seus concorrentes, o Tricolor aparece em 13º na tabela da Série B, com 24 pontos. Atualmente, o time está mais próximo da zona de rebaixamento para a Série C do que dos quatro primeiros colocados que ascendem à Primeira Divisão: o Goiás, 17º colocado, tem 19 pontos; já o Atlético-GO, 4º colocado, tem 32 pontos. São sete triunfos, três empates e oito derrotas.

O Verdão, que assumiu a ponta com 36 pontos, espera o duelo desta segunda, 8, do Corinthians contra o Cruzeiro, às 21h, para comemorar o título simbólico do 1º turno. O Timão precisa vencer por três gols de diferença.

adblock ativo