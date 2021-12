Bahia anuncia mais quatro reforços na reapresentação

O elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 6, e a novidade foi o anuncio de mais quatro reforços para a temporada 2014.

Um dos destaques foi a oficialização da contratação do volante Diego Felipe, 24 anos,que atuou pela Chapecoense, na campanha onde a equipe catarinense conquistou uma das vagas para a Série A em 2014.

A negociação demorou a se concretizar pois o atleta estava esperando uma resposta oficial do Bahia para saber a data em que se apresentaria.

Os outros três contratados são o zagueiro Sérgio Raphael, de 21 anos, mais conhecido como Serjão que estava no Duque de Caxias, além dos atacantes Jonathan Reis (vindo do Vitesse-HOL) e Hugo, que atuou pelo Náutico no campeonato brasileiro de 2013.

O tricolor já havia anunciado mais quatro contratações atacante Rhayner, o meia Branquinho, o lateral direito Galhardo e o zagueiro Anderson Conceição.

Se apresentaram nesta segunda 28 jogadores, a exceção foi Hélder que justificou com antecedência a ausência.

Confira a lista de atletas do Bahia para a temporada 2014:

Goleiros: Marcelo Lomba, Omar, Douglas Pires e Renan.

Laterais: Ávine, Madson, Jussandro, Galhardo e Raul.

Zagueiros:Titi, Anderson Conceição, Demerson, Lucas Fonseca e Sérgio.

Volantes: Fahel, Feijão, Rafael Miranda, Diego Felipe e Sérgio.

Meias: Branquinho, Anderson Talisca e Italo Melo.

Atacantes: Erick, Nadson, Rafael Gladiador, Zé Roberto, Rhayner, Hugo e Jonathan Reis.

adblock ativo