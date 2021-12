Bahia anuncia mais dois reforços

Mais dois jogadores chegaram para reforçar o elenco tricolor em 2019. O Bahia contratou o zagueiro Xandão e o meia Fernando Medeiros – irmão gêmeo do volante Flávio, que também está no Esquadrão – inicialmente até o mês de maio.

O defensor estava no CSA em 2018 e conseguiu o acesso com a equipe alagoana. Já Fernando estava no Santos, onde iniciou a carreira, e disputou a Copa Paulista e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

adblock ativo