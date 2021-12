Bahia anuncia Maikon Leite com ajuda de sócios

O Bahia encontrou uma maneira no mínimo inusitada de anunciar seus novos contratados. Assim como ocorreu com o meia-atacante Allione, o atacante Maikon Leitte pediu ajuda a sócios do Esquadrão por meio de uma mensagem do aplicativo WhatsApp para divulgar nas redes sociais a sua chegada.

O jogador, que estava no Toluca, do México, já assinou e fica no Tricolor até o fim da temporada. O jogador será apresentado nesta sexta-feira, 10, antes do treinamento da tarde.

A mensagem mandada pelo novo atleta do Tricolor foi a seguinte: "Sócio do Bahia, eu, Maikon Leite, assinei contrato com o Tricolor de Aço e já posso ser anunciado oficialmente. Vocês podem fazer isso nos seus perfis nas redes sociais?".

A chegada de Maikon Leite é aguardada pelos torcedores e também pelo técnico Guto Ferreira. O atacante, que costuma jogar aberto pelos lados, vem para suprir a ausência de Edigar Junio, que se recupera de uma lesão no pé direito.

Com ajuda de sócios, Maikon Leite é anunciado como novo reforço do Bahia @ecbahia #atarde #JornalATARDE #PortalATARDE Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Fev 9, 2017 às 1:13 PST

adblock ativo