Bahia anuncia lateral-direito ex-Palmeiras

O Bahia anunciou na noite desta sexta-feira, 5, a contratação por empréstimo do lateral-direito João Pedro, que pertence ao Palmeiras. Ele se destacou após boa campanha com a camisa da Chapecoense no ano passado.

Sexto reforço do Esquadrão, João Pedro também pode atuar como ponta ou meia avançado. Nessa posição, inclusive, ele teve uma atuação de destaque no triunfo da Chapecoense contra o próprio Tricolor na Arena Fonte Nova pelo Brasileirão 2017.

João Pedro já treinava no Fazendão e aguardava detalhes para ser anunciado. Ele ficará até o dezembro no Esquadrão.

