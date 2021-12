O Bahia anunciou na tarde desta quarta-feira, 10, a contratação do lateral-esquerdo chileno Eugênio Mena, de 29 anos. Ele foi comprado em definitivo e assinou um vínculo válido por dois anos,

O lateral chega para suprir a saída de Juninho Capixaba, que foi negociado para o Corinthians. Mena foi um dos destaques do Sport, onde esteve emprestado durante a última temporada. Com 53 jogos pela seleção do Chile, ele foi bicampeão da Copa América em 2015 e 2016.

Mena iniciou a carreira pelo Santiago Wanderers em 2008. De 2010 a 2013, atuou pelo Universidad do Chile, onde foi campeão nacional três vezes, além de conquistar a Copa Sul-Americana em 2011. Ele chegou em 2013 em solos brasileiros e jogou em equipes como Santos, Cruzeiro, São Paulo e Sport.

Régis confirmado

Além de Mena, o Bahia também confirmou na tarde desta quarta, 10, a contratação em definitivo, por dois anos, do meia Régis.

O atleta já treinava no Fazendão e aguardava trâmites burocráticos entre Sport e São Paulo, como parte da negociação do goleiro Jean ao tricolor paulista.

Da Redação Bahia anuncia lateral da seleção chilena; Régis também é confirmado

