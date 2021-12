Bahia anuncia Jorge Avancini como novo diretor de mercado

Além de se preocupar em trazer reforços ao Fazendão, a diretoria do Bahia também mostra interesse com assuntos administrativos, que possam alavancar a receita do clube nas próximas temporadas. Nesta segunda-feira, 2, o Tricolor anunciou a contratação de Jorge Avancini, ex-diretor de marketing do Internacional, como novo diretor de mercado.

Avancini foi considerado um dos responsáveis pelo aumento do número de sócios do Inter. Ele pediu demissão do clube de Porto Alegre na última terça, 27. O presidente Marcelo Sant'Ana exaltou a chegada do executivo, que chega ao Tricolor com objetivo de repetir o bom trabalho realizado durante 14 anos no Colorado.

"Conseguimos trazer para o Bahia um profissional que é referência nacional na área e um dos responsáveis por alavancar o quadro de sócios do Inter, ultrapassando a marca dos 100 mil (hoje tem 129 mil) e se tornando líder entre os clubes do Brasil e sexto no mundo", disse Marcelo Sant'ana.

Avancini se diz empolgado diante do novo desafio em Salvador. "Recebi cinco importantes convites nos últimos dias, todos de grandes equipes do país. Optei por um projeto extremamente desafiador e profissional, o qual tenho certeza que renderá excelentes frutos para a instituição. Estou muito honrado, feliz e empolgado", afirma.

Gaúcho de 60 anos, o novo diretor de mercado do Esquadrão é consultor empresarial, administrador de empresas pela Faculdade Porto-Alegrense e especialista em marketing pela PUC do Rio de Janeiro.

Ele já foi eleito duas vezes o melhor executivo de marketing do Brasil em 2011 e 2012 pelo prêmio BrSM e o "Profissional de Marketing Promocional do Ano" pelo júri do 8º Prêmio Colunistas Promo Rio Grande do Sul 2008/2009, promovido pela Associação Brasileira de Colunistas de Marketing e Propaganda.

