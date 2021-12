Bahia anuncia ex-Vitória para equipe sub-23

O Bahia anunciou na tarde desta quinta-feira, 22, o meio campista Flávio, de 22 anos, ex-Vitória, como primeiro reforço para equipe sub-23, que disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, iniciado em maio deste ano.

O atleta, que assinou contrato até maio de 2019, faz parte do projeto do Tricolor no investimento de atletas entre 18 a 23 anos, que já tenham saído da divisão de base de seus antigos clubes, mas ainda não consolidados no cenário nacional.

Flávio iniciou a carreira na base do Santos, entre 2006 e 2012, e ainda passou por outros clubes até chegar ao rival, onde se destacou na campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil sub-20, em 2014.

Como profissional, em 2015, ganhou espaço ao atuar em 33 das 38 partidas realizadas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Além disso, foi eleito o jogador revelação do Campeonato Baiano.

Neste ano, Flávio participou de 11 dos 12 jogos do Santo André no Campeonato Paulista, sem ser substituído nenhuma vez. Só desfalcou o time comandado por Sérgio Soares devido a uma suspensão por cartão. Ele foi o jogador que mais realizou desarmes no Estadual e entrou na Seleção de Estatísticas do Paulistão.

Como a experiência com o volante Gregore, vem dando certo, o Bahia aumentou o ciclo de contratações com jogadores com as mesmas características e deve anunciar outros atletas, que estão em negociação.

