Bahia anuncia ex-goleiro Renê na coordenação de futebol do clube

O Bahia anunciou nesta segunda-feira, 4, o retorno do ex-goleiro Renê para o Esquadrão. Bastante importante na campanha do acesso de 2010, ele chega para compor o novo departamento de futebol do clube, assumindo a função do recém-criado cargo de coordenador.

"Eu costumo dizer que sou o homem mais feliz do mundo, mas hoje eu sou muito mais do que isso. Muito feliz, um grande desafio, acho que posso ajudar e tenho certeza que o Bahia vai ficar numa condição bem bacana na competição. Juntos, vamos fazer um grande Brasileirão ainda, temos tempo e estamos nos unindo a esse grupo", declarou Renê.

Após pendurar as luvas, em 2012, o ex-goleiro se formou em marketing esportivo e administração de esporte, em São Paulo. Seu primeiro trabalho ocorreu no Grêmio Barueri, clube onde também obteve destaque como jogador, principalmente no primeiro ano da equipe na elite do futebol nacional, na temporada 2009.

O último trabalho de Renê foi no Juventus-SC, time que subiu para a primeira divisão do estadual e conquistou vaga no Brasileirão Série D.

