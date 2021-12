Bahia anuncia Enderson Moreira como novo treinador

O Bahia anunciou na noite deste sábado, 16, a contratação de Enderson Moreira como novo técnico do Esquadrão. “Enderson sempre foi o nosso foco desde a saída de Guto Ferreira. Treinador moderno, com bons rendimentos por onde passou. Como só aceitou negociar durante a pausa do Brasileirão, só foi possível anunciar agora, depois de chegarmos a um acerto com ele”, explicou o presidente Guilherme Bellinta, por meio de nota emitida pelo clube.

Ederson Moreira, de 46 anos, estava no América-MG, que foi um dos destaques da reta inicial do Campeonato Brasileiro e campeão da Série B do ano passado, desde julho de 2016.

O técnico também acumula passagens por Grêmio (2014), Santos (2014-2015), Fluminense (2011 e 2015), Atlético-PR (2015) e Goiás (2011 a 2013/2016), com aproveitamento superior a 50% em todos eles.

