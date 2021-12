Bahia anuncia empréstimo do zagueiro Ignácio para o CSA

O Bahia anunciou neste sábado, 3, o empréstimo do zagueiro Ignácio para a equipe do CSA. O defensor de 23 anos ficará no clube alagoano até o final do Brasileirão Série B.

De acordo com a assessoria do Esquadrão, o time alviceleste será responsável pelo pagamento integral do salário do atleta, que tem contrato com o Bahia até o final de 2022.

Revelado pelo Força e Luz-RN, Ignácio chegou ao Bahia na temporada 2018. Sem conseguir se ficar na equipe principal, o zagueiro foi bastante utilizado pelo plantel sub-23. Neste ano, ele atuou em seis jogos pelo time de transição que disputou o Baiano, marcando um gol.

adblock ativo