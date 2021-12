Bahia anuncia empréstimo de Luisinho para o Al Faisaly

O Bahia anunciou no seu site que o atacante Luisinho, contratado no fim do ano passado, foi emprestado ao Al Faisaly, da Arábia Saudita, até junho de 2017. O jogador tem contrato com o Tricolor até dezembro do ano que vem.

Ele foi contratado após se destacar no Santa Cruz na Série B de 2015. No Esquadrão, o atleta atuou em 39 partidas, fez 6 gols e deu quatro assistências.

