Bahia anuncia em definitivo a compra do zagueiro Juninho

O Bahia já está no planejamento para a temporada 2020. No fim da tarde desta quarta-feira, 30, o Esquadrão anunciou por meio de suas redes sociais a aquisição em definitivo do zagueiro Juninho. O defensor de 24 anos acertou a permanência com o Tricolor até 2022.

Segundo a assessoria do Esquadrão, a compra de Juninho aconteceu pelo valor de 1,3 milhões de Euros - aproximadamente, R$ 5,7 milhões - junto ao Júnior Team, Coritiba e Palmeiras, esse último detinha a maior parte do passe do atleta. Até a quitação integral do valor, parcelado em 3 anos, o contrato permanecerá sendo por empréstimo.

Com o acerto, Juninho se tornou a maior compra realizada pelo Tricolor em toda a sua história. Anteriormente, o recorde pertencia ao centroavante Fernandão, adquirido em fevereiro deste ano por R$ 4,5 milhões.

Nesta temporada, o zagueiro realizou 20 jogos com pela equipe baiana e anotou um gol, justamente no último confronto do Tricolor, diante do Internacional, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

