Bahia anuncia contratação por empréstimo de meia do Náutico

O meia Luiz Henrique Beserra dos Santos é o novo reforço do Esquadrão de Aço. O atleta de 21 anos, que disputou a Série C do Brasileirão pelo Náutico, foi anunciado na tarde desta terça-feira, 4.

Luiz Henrique assinou contrato de empréstimo até o fim desta temporada. Natural da Paraíba, a jovem promessa disputou 27 partidas pelo Timbu e foi titular em 16 jogos na Terceirona, com dois gols e três assistências.

Ele disputou a sua última partida oficial no dia 26 de agosto, na Arena Pernambuco, no empate com o Bragantino por 1 a 1.

