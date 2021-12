Bahia anuncia contratação do zagueiro Marllon

O Bahia anunciou no início da tarde desta quarta-feira, 10, a contratação do zagueiro Marllon. O defensor de 27 anos chega por empréstimo do Corinthians até dezembro de 2019.

Marllon foi comprado pelo Timão após se destacar na Ponte Preta, em campanha que levou a Macaca à final do Paulistão de 2017. O atleta também passou equipes como Flamengo, Atlético-GO, Duque de Caxias, Boavista, Rio Claro-SP e Santa Cruz.

O zagueiro é o quarto reforço anunciado pelo Tricolor para o restante da temporada. Antes dele, o clube anunciou os também defensores Juninho e Wanderson e o meia venezuelano Guerra.

Com a contratação de Marllon, o técnico Roger Machado agora tem à disposição oito zagueiros no elenco: Lucas Fonseca, Jackson, Ernando, Juninho, Wanderson, Everson e Xandão.

