Bahia anuncia contratação do zagueiro Luiz Otávio

O Bahia oficializou, no início da tarde desta sexta-feira, 26, a contratação do zagueiro Luiz Otávio, de 28 anos. O atleta, que já estava treinando como elenco Tricolor no CT Evaristo de Macedo, foi destaque na Chapecoense, onde foi campeão da Série B no ano passado.

Segundo o time baiano, a contratação será em definitivo até o final de 2020, após um longo período de negociação com o clube catarinense. Natural de Japeri, no Rio de Janeiro, o defensor foi revelado pelo São Cristóvão-RJ, e possui passagens pelo Luverdense-MT, Botafogo e Mirassol, ambos de São Paulo.

Pela Chapecoense, clube onde teve maior destaque em sua carreira, além da Campeonato Brasileiro da Série B de 2020, foram dois títulos estaduais, 75 partidas e seis gols marcados.

