Bahia anuncia contratação do zagueiro Chicão

A diretoria do Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 16, a contratação do zagueiro Chicão, 33 anos. O jogador já passou por Corinthians e Flamengo e assina com o tricolor baiano até dezembro de 2015.

Chicão chegou em Salvador nesta sexta e foi apresentado à torcida antes do amistoso entre Bahia e Shakthar Donetsk, na Arena Fonte Nova. O zagueiro começou a carreira no Mogi Mirim e já passou por Portuguesa Santista-SP, América-SP, Juventude-RS, Figueirense, Corinthians (Série B de 2008).

No Corinthians, o jogador foi campeão brasileiro em 2011 e da Libertadores e do Mundo em 2012. Em agosto de 2013 chegou ao Flamengo. No rubro-negro carioca ganhou a Copa do Brasil de 2013 e o Carioca de 2014.

