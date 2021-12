Bahia anuncia contratação do meia Thaciano, atleta emprestado pelo Grêmio

O Bahia anunciou, na tarde desta quinta-feira, 1, a mais nova contratação do clube: o meia Thaciano, que foi emprestado pelo Grêmio. O jogador, de 25 anos, assinou contrato até o fim da temporada e já está regularizado pela CBF.

“Motivado, feliz com tudo que foi passado para mim. Já conhecia um pouco da história do Bahia, da crescente que o clube vem. O projeto que me foi apresentado é muito bom. Quando eu cheguei aqui, vi toda a estrutura, os profissionais. Estou muito feliz, muito contente”, disse o jogador na primeira entrevista com a camisa tricolor.

“Estou me sentindo em casa. Fui muito bem recebido por todos, comissão, dirigentes, por todos os atletas. Isso conta muito. Estava com muita saudade desse calor”.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Thaciano iniciou a carreira no Porto, time da cidade de Caruaru, em Pernambuco, e passou por Boa Esporte e Santos sub-23 antes de chegar ao Grêmio, em 2018.

Em três anos pelo Tricolor Gaúcho, o meia entrou em campo 112 vezes e anotou 11 gols. Sob comando de Renato Portaluppi, atuou como meia, volante, ponta direita e até lateral.

“Ao longo dos últimos anos, venho sendo um cara muito versátil. Surgiu, assim, em várias posições. Me sinto muito bem no meio, ataque, de segundo volante, com a chegada na área, onde eu gosto sempre de pisar. Essas são algumas das minhas características”, destacou.

No Bahia, Thaciano disputará posição no setor ofensivo. A tendência é que novo reforço dispute posição com Rossi, Oscar Ruiz e Rodriguinho, já que pode atuar na faixa central e também pelos lados do campo.

As informações são do Globo Esporte

adblock ativo