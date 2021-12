Bahia anuncia contratação do goleiro Anderson

Após emprestar o goleiro Douglas Pires para o Fortaleza, o Bahia não perdeu tempo e anunciou nesta quinta-feira, 25, a contratação do goleiro Anderson, de 32 anos, até dezembro deste ano.

O novo arqueiro, que estava sem clube após disputar o Paulista pelo Novorizontino, foi aprovado pelo técnico Guto Ferreira, com quem já havia trabalhado no Mogi Mirim. Ele já passou pelos exames médicos e iniciou os treinamentos no clube.

Anderson é experiente e rodou vários clubes do Brasil, incluindo passagem de oito anos pelo Santo Cruz. Defendeu, ainda, clubes como Portuguesa e Oeste.

adblock ativo